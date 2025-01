Piaggio Aero, Casella (Avs): "A noi rimangono forti dubbi sulla permanenza dei plessi industriali a Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente"

Si è discussa oggi in consiglio regionale l’interrogazione presentata dal consigliere regionale Jan Casella (AVS) per sollecitare la giunta Bucci a prendere una posizione chiara col governo italiano in difesa degli stabilimenti Piaggio Aerospace in Liguria.

“Non vogliamo trasformare la Piaggio in una questione di partito o di bandiera, ma non condividiamo l’ottimismo dell’assessore Ripamonti. A noi rimangono forti dubbi sulla permanenza dei plessi industriali a Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente, perché questo nodo non è mai stato affrontato ufficialmente. Inoltre auspichiamo che ci sia il ritorno alla piena occupazione negli stabilimenti Piaggio e che nessuna attività industriale sia trasferita all’estero. Così come è fondamentale che lavoratori, sindacati ed enti locali siano costantemente informati sugli sviluppi di questa trattativa”, dichiara il consigliere regionale Jan Casella.

“Da parte mia, vigilerò e continuerò a stare al fianco dei lavoratori di Piaggio e delle altre realtà industriali liguri, soprattutto nelle situazioni a rischio”, assicura l’esponente di AVS, che ricorda: “Serve un’azione trasversale di tutte le forze politiche, in accordo con le organizzazioni sindacali, per avere la massima garanzia sul futuro dei livelli occupazionali”.

Jan Casella sottolinea l’importanza di Piaggio Aerospace nel panorama industriale ligure. “Stiamo parlando di una delle principali aziende aeronautiche italiane, specializzata nella progettazione, costruzione e supporto di velivoli, che rappresenta un’eccellenza per l’industria italiana nel mondo. L’azienda occupa più di 800 dipendenti negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente, a cui si aggiungono i lavoratori dell’indotto, tra cui quelli della ditta LaerH ad Albenga”, ricorda il consigliere regionale di AVS.

“I lavoratori di Piaggio Aerospace chiedono da tempo chiarezza sul futuro dell’azienda, commissariata dal 2018. Il 27 dicembre scorso, il Ministero delle Imprese ha annunciato di avere autorizzato i commissari straordinari di Piaggio Aerospace a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali alla società turca Baykar, ma né i sindacati né le amministrazioni locali erano stati informati dei dettagli dell’operazione”, conclude Jan Casella.

"Regione Liguria vigilerà affinché il rilancio di Piaggio Aerospace sia definitivo dal punto di vista occupazionale, ma anche di sviluppo economico territoriale. L'azienda rappresenta un patrimonio di competenze per tutto il Paese, considerando la sua collocazione nell'Area di Crisi Complessa del Savonese, che è una delle più performanti su scala nazionale. Come già detto, la cessione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation comunicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e approvata dalla terna commissariale, dovrà salvaguardare i livelli occupazionali e gli asset industriali nelle sedi di Savona e Genova, oltre a favorire il potenziamento delle attività nel medio e lungo periodo. È quindi fondamentale che questa vicenda non venga strumentalizzata, ma sostenuta da tutte le forze politiche in quanto di importanza strategica". Così l'assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti ha risposto al consigliere Casella.



"In particolare, durante la scorsa legislatura - prosegue l'assessore Ripamonti - l’impegno congiunto tra Governo, istituzioni regionali, locali e datoriali, ha portato all'assegnazione di quasi 800 milioni di euro in commesse, vitali per la salvaguardia di una realtà che garantisce posti di lavoro. Sebbene il processo commissariale sia stato lungo, è stato altrettanto decisivo e fruttuoso, consentendo all'azienda di restare operativa e di mantenere alta l’attenzione del Governo per potenziarne ulteriormente l'attività produttiva".