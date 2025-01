Questione termovalorizzatore, Bucci ha parlato a margine dell'inaugurazione Liguria Regione Sport: "Faremo manifestazione di interesse"

In occasione dell'inaugurazione di Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport, il presidente della regione Marco Bucci ha confermato l'intenzione di pubblicare una manifestazione di interesse per la realizzazione di un impianto energetico in grado di generare energia dai rifiuti, come previsto nel programma della giunta.

"Non lo chiamiamo subito un termovalorizzatore," ha precisato Bucci, "ma l'intento è coinvolgere le aziende tecnologiche per individuare la soluzione più adatta, che consenta di completare il ciclo dei rifiuti e che sia vantaggiosa per le persone che abitano nelle vicinanze".

Il progetto prevede anche benefici diretti per la popolazione, come il teleriscaldamento e una possibile riduzione della Tari, seguendo modelli già applicati con successo in città come Torino.

Sul piano ambientale, Bucci ha sottolineato l'importanza di ridurre le emissioni di CO2 rispetto all'attuale sistema di trasporto dei rifiuti, considerando questo come un vantaggio fondamentale. "Scarpino è ancora un'area idonea," ha dichiarato, "ma sarà compito delle aziende decidere le zone. Entro due o tre mesi prevediamo di ricevere le manifestazioni d'interesse".