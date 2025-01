Termovalorizzatore, Arboscello (Pd): "Bucci come Toti mette il territorio savonese nell’angolo"

"Dopo smentite, rassicurazioni, accuse di allarmismo immotivato, torna l’ipotesi di un termovalorizzatore nel savonese, e vengono confermati i nostri timori". Cosi commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

"Bucci, che fino a ieri avrebbe fatto qualsiasi cosa per portare l’impianto a Genova, a Scarpino, oggi, nelle vesti di presidente della Regione e a ridosso delle elezioni nel capoluogo, se ne lava le mani e dice che saranno le aziende a scegliere il sito mettendo il territorio savonese di nuovo nell’angolo".

"Un’ipotesi inaccettabile per un territorio che subisce già troppe servitù e che da tempo ha scelto di puntare su un rilancio che non passa dal termovalorizzatore, come non passava dal rigassificatore. Ma purtroppo siamo alle solite, cambia l'ordine dei fattori, Bucci ha preso il posto di Toti, ma il prodotto non cambia: ancora una volta vince l’interesse politico ed elettorale su quello dei cittadini".

"Una scena già vista e, come per il rigassificatore, si impone a un territorio una scelta calata dall’alto, senza ascolto, senza condivisione e nessuna valutazione con gli enti locali e i cittadini. Ma possibile che quando si parla di scelte così importanti non si pensi mai al necessario e fondamentale coinvolgimento?", conclude Arboscello.