Contrasto alla criminalità organizzata: tra Prefettura di Savona e DDA di Genova ecco l'accordo di collaborazione

Si rafforza la cooperazione tra la Prefettura di Savona e la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Genova.

Stamani il Prefetto savonese Carlo De Rogatis e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nonché coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia Nicola Piacente, hanno sottoscritto digitalmente il documento "Accordo di collaborazione per la regolamentazione di un proficuo circuito comunicativo tra Prefettura ed Uffici Giudiziari".

Si tratta di un atto che ricalca lo schema tipo predisposto d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: con esso di definisce un modello di collaborazione stabile tra la Prefettura e la Procura della Repubblica, con l'obbiettivo di potenziare l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, nonché a rendere ancora più efficiente il raccordo già consolidato tra le istituzioni firmatarie.

L’accordo prevede che la Prefettura segnali alla Procura le proposte di adozione di informazioni antimafia a carattere interdittivo formulate dal Gruppo Interforze Antimafia, le relazioni conclusive degli accessi ispettivi nonché le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. 159/2011 adottate. Parallelamente, la Procura comunicherà alla Prefettura, per i successivi approfondimenti in sede di prevenzione amministrativa, gli elementi informativi dei quali sia in possesso utili per una migliore valutazione delle richieste di documentazione antimafia, fermo restando il rigoroso rispetto del segreto investigativo.

La finalità ultima dell’accordo è il potenziamento dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, istituzionalmente perseguita dall’Autorità Giudiziaria e dalla Prefettura, rafforzando l’attività istruttoria del Gruppo Interforze Antimafia che coadiuva il Prefetto nelle operazioni di accertamento propedeutiche al rilascio della documentazione antimafia e all’adozione di provvedimenti interdittivi.

Il Protocollo contempla anche la possibilità di concordare criteri di priorità, in base ad indicatori di rischio, per gli accessi ispettivi dei Gruppo Interforze Antimafia.