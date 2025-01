A10, scontro tra mezzi pesanti in galleria: traffico in tilt all'altezza di Albisola (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 8.54 - La nota di Autostrade per l'Italia: "Sulla A10 Genova-Savona, tra Savona e Albisola il traffico é bloccato con 4 km di coda per un incidente tra 2 camion avvenuto all'altezza del km 35+600 nella galleria Rossello, in presenza di un cantiere debitamente segnalato. Verso Savona si segnalano incolonnamenti di 6 km tra Varazze e Albisola.

Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A10, all'altezza di Albisola, in direzione Genova. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8:30, attivando immediatamente i soccorsi e la macchina del pronto intervento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’interno di una galleria, dove è in vigore il doppio senso di marcia per i lavori di messa in sicurezza della tratta, e ha coinvolto tre mezzi pesanti.

Un camion che procedeva in direzione Savona ha perso il controllo del rimorchio, urtando un altro veicolo che viaggiava verso Genova. A seguito dell’impatto, un terzo camion, anch’esso in direzione del capoluogo di Regione, ha tamponato il mezzo coinvolto nel primo scontro.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, si sono verificati disagi alla viabilità, con code e rallentamenti lungo il tratto interessato. I conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle Ligure, il personale autostradale, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.