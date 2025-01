Ipotesi termovalorizzatore, il Pd Savona tuona: "Bucci ha deciso senza alcun confronto preventivo con il territorio"

"Ci risiamo. Dopo la vicenda del rigassificatore, sul quale al momento la maggioranza regionale pare essersi ricreduta (vedremo alla prova dei fatti), ecco una nuova dimostrazione del metodo del centrodestra ligure". Cosi commenta la segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona.

"Come a suo tempo Toti sul rigassificatore, ieri Bucci ha dichiarato pubblicamente, senza alcun confronto preventivo con il territorio, di voler ospitare in Liguria un termovalorizzatore. Peggio ancora, ha dichiarato che sulla scelta della sua collocazione (l'agenzia regionale dei rifiuti ha individuato tre siti considerati "idonei" sul nostro territorio: Cairo, Cengio e Vado Ligure-Quiliano, oltre ad altri in altre zone della Liguria) decideranno le aziende che risponderanno alla manifestazione d'interesse. Avete capito bene: in sostanza si prospetta una totale rinuncia al ruolo di programmazione e di rappresentanza dei cittadini da parte della politica. Secondo la destra decide chi ha il potere economico, le istituzioni si adeguano".