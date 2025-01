L'Asl2 seleziona nuovi medici per i pronto soccorso, sono sette i candidati per quattro posti

La carenza di personale medico nei pronto soccorso è un problema sempre più pressante in tutta Italia, e Savona non fa eccezione. La recente pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di quattro medici di emergenza urgenza all'ASL2 ha suscitato un discreto interesse, con ben sette candidati che si sono presentati per partecipare alla selezione.

La selezione arriva dopo dieci concorsi in due anni, di cui tre per assunzioni a tempo indeterminato e sette a tempo determinato, che non hanno dato i risultati sperati. Era stato anche fatto un concorso dal Galliera per conto del Sistema Sanitario Regionale e attivati incarichi con contratto, ma tutti i tentativi non erano bastati per assumere tutto il personale medico necessario per i Pronto Soccorso a causa della carenza di specialisti a livello nazionale.

Negli ultimi anni, il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure si è anche affidato in parte a cooperative per coprire alcune turnazioni mediche. Questa soluzione, seppur temporanea, ha permesso di garantire una continuità assistenziale in un momento di particolare difficoltà.

L'assunzione di nuovi medici per il pronto soccorso permetterà così di avere personale interno con possibilità di chiudere il rapporto con la cooperativa al pronto soccorso del Santa Corona con la quale l'Asl ha rinnovato il contratto, lo scorso autunno, dopo aver chiesto parere a un legale.