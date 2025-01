Giornata della Memoria, l'Anpi organizza due eventi a Vado Ligure

La Sezione Anpi di Vado Ligure organizza due iniziative in occasione della Giornata della Memoria e del Ricordo.

Sabato 25 gennaio, alle ore 17:30, lo storico Eric Gobetti terrà un intervento su lager e foibe, approfondendo gli orrori di uno dei periodi più bui della nostra storia. Ricordare e testimoniare non è solo un dovere morale, ma una missione per Anpi e per tutti gli antifascisti: un impegno che ci spinge a non dimenticare e a vigilare per difendere libertà e democrazia.

Venerdì 31 gennaio, alle ore 20:45, Anna Traverso di ISREC Savona porterà una riflessione sul periodo storico dei lager e sui conflitti che insanguinano il mondo di oggi, con uno sguardo al legame tra passato e presente. Saranno presenti anche Andra e Tatiana Bucci, le sorelle sopravvissute al lager di Auschwitz, testimoni dirette di quegli eventi tragici.

"A 80 anni dalla Liberazione di Auschwitz, l'impegno antifascista resta oggi più che mai necessario. In un contesto in cui assistiamo a una preoccupante deriva autoritaria, che colpisce l’Italia, l’Europa e il mondo intero, dobbiamo intensificare la nostra lotta per la difesa della democrazia e dei valori fondamentali della nostra Costituzione. La parola chiave da pronunciare con forza, ieri come oggi, è una sola: antifascismo", commentano dall'Anpi. Gli evento si terranno presso la Casa della Memoria, in piazza Corradini.