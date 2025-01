Quattro nuovi vicecoordinatori regionali per Fratelli d’Italia, tra i nominati, anche Claudio Cavallo

"Considerando la crescita del partito anche in Liguria e ritenendo necessaria una presenza sempre più radicata di FDI su tutto il territorio ligure, in accordo con il nostro responsabile nazionale dell'organizzazione, On. Donzelli, ho nominato quattro vice coordinatori, ai quali vanno i miei migliori auguri di buon lavoro".

Lo dichiara l'On. Rosso, coordinatore regionale di FDI in Liguria. Ad affiancarlo nell'attività di gestione del partito, saranno: il Sen. Gianni Berrino, l'On. Maria Grazia Frijia, l'ex assessore al Turismo in Regione Augusto Sartori e il coordinatore provinciale savonese del partito Claudio Cavallo.

Grande soddisfazione per Cavallo, incaricato di incrementare e radicare la presenza del partito sul territorio, dopo i buoni risultati conseguiti nelle ultime tornate elettorali. "Ringrazio per la fiducia, l’onorevole Matteo Rosso e sono molto onorato di poter operare anche a questo livello per il nostro splendido partito. Lo scorso anno ho compiuto 50 anni di impegno per la destra sociale e posso garantire sin d’ora il massimo impegno e la coerenza dell’azione anche per questo importante e delicato incarico a cui sono stato chiamato", dichiara il neo vice coordinatore regionale Claudio Cavallo.