Carenza di infermieri, Azione: "Conseguenza di anni di sotto finanziamento del sistema sanitario pubblico"

"Sempre più spesso, nei concorsi pubblici, si presentano meno candidati rispetto ai posti disponibili", sottolinea Maurizio Gualdi, componente del Gruppo Sanità Azione Savona, aggiungendo che "questo fenomeno è il risultato di condizioni di lavoro sempre meno attrattive, tra stipendi inadeguati, carichi di lavoro insostenibili e prospettive di crescita professionale assenti. L’eccessivo stress lavoro-correlato porta a un aumento dei casi di burnout, spingendo molti operatori a lasciare il servizio pubblico per strutture private o altre regioni".

Massimiliano Carpano, Segretario di Azione per la provincia savonese, evidenzia che "un altro fattore critico è l’assenza di politiche efficaci per incentivare i giovani professionisti a stabilirsi nel nostro territorio. La carenza di alloggi a prezzi accessibili e la mancata valorizzazione del Campus Universitario di Savona rendono ancora più difficile attrarre nuovi infermieri e tecnici sanitari. Occorre ampliare l’offerta formativa e attivare incentivi per l’allocazione degli studenti e dei neoassunti".