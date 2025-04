Monica Repetto è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia dell'Asl2

Monica Repetto, ha vinto i concorso indetto dall'Asl per ricoprire l'incarico di direttore della ASL2 comunica con soddisfazione la nomina della dottoressa Monica Repetto della Struttura Complessa di Nefrologia, nel quale operava come sostituto. Si tratta di un incarico di grande rilievo per l'importanza clinica e organizzativa del reparto. In Azienda da 25 anni, assume ufficialmente la guida di una struttura che riveste un ruolo strategico nel panorama sanitario dell’ASL2, completando un altro tassello rilevante nel processo disposto dal nuovo processo organizzativo aziendale.

Questa nomina rappresenta un passaggio importante per l’Azienda, nell’ottica di garantire continuità, qualità e innovazione nell’assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale.

Il consolidamento delle posizioni dirigenziali, infatti, costituisce una condizione essenziale per favorire una gestione clinica efficace, la valorizzazione delle competenze professionali e potenziamento dell’offerta di servizi ai cittadini nell'ottica della massima qualità e sicurezza delle cure.

“Sono onorata di assumere l'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi - dichiara Repetto - che rappresenta un pilastro fondamentale per la salute dei cittadini della provincia di Savona. La Struttura, che si compone di una degenza, tre emodialisi a Savona, Albenga e Cairo, la dialisi peritoneale, Ambulatori e Day Hospital, svolge una missione complessa e indispensabile per i nostri pazienti dalle fasi precoci della malattia renale fino al trattamento sostitutivo".

“Desidero continuare ad operare con grande impegno - prosegue - e spirito di squadra affinché i nostri pazienti ricevano cure di eccellenza, con un approccio che unisca scienza e umanità. E’ mia intenzione sostenere il team di medici, infermieri, tecnici e tutto il personale, valorizzandone il talento e la loro dedizione quotidiana, promuovere la formazione continua e la ricerca per essere all'avanguardia nel trattamento delle patologie renali, e collaborare con le istituzioni e la comunità per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Voglio rivolgere ancora un pensiero ai nostri pazienti. La loro resilienza e il loro coraggio ci ispirano ogni giorno. Lavoriamo per loro uniti da una missione condivisa.”

La Direzione Aziendale di Asl2 rinnova i migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa , certa che, grazie al suo contributo, sarà possibile rafforzare ulteriormente l’offerta sanitaria dell’Azienda con ricadute positive sull’intera comunità del territorio savonese.