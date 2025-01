Savona, il Moto Club Polizia di Stato organizza un corso di primo soccorso e gestione delle emergenze stradali

Il Moto Club Polizia di Stato di Savona, promuove un corso di primo soccorso e gestione delle emergenze su incidente stradale, dedicato ai motociclisti e a chiunque desideri essere preparato ad affrontare situazioni critiche sulla strada. Un incidente può capitare a chiunque, ma con le giuste competenze una persona può fare la differenza e salvare una vita.

Il corso, che prevede un approccio teorico e pratico con simulazioni realistiche, si svolgerà presso l’Autoscuola Mondial di Piero Salvi, in Via Camillo Benso Cavour 35 a Savona. Le date stabilite sono il 10, 12 e 17 febbraio, con una durata complessiva di 10 ore in orario serale. L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.

L’iniziativa è aperta a soci e non soci del Moto Club Polizia di Stato. La quota di partecipazione è di 30 euro per i soci e di 50 euro per i non soci. I partecipanti saranno guidati da esperti qualificati, tra cui medici e infermieri professionisti, che insegneranno le tecniche fondamentali di primo soccorso. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Partecipare a questa iniziativa significa apprendere come agire in sicurezza fino all’arrivo dei soccorsi e gestire correttamente un incidente stradale, trasformando una situazione di emergenza in un’opportunità per salvare vite.

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo allegato e inviarlo via email all’indirizzo mcps.sv@gmail.com oppure contattare Pier al numero 3356137498. Questa formazione offre un’opportunità unica per chiunque voglia acquisire competenze fondamentali per la sicurezza su strada.