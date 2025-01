Savona, la sostituzione dei semafori guasti parte da quello pedonale di corso Mazzini

In tutto è intorno ai 220 mila euro l'investimento di Palazzo Sisto per la sostituzione dei vecchi semafori non più funzionanti, tra questi quelli di via Luigi Corsi all'incrocio con via Montenotte. I nuovi semafori avranno anche l'allarme acustico per i non vedenti (al momento l'unico con questo sistema in città è quello di via Gramsci). I nuovi impianti semaforici sono stati ordinati dal Comune e dovrebbero arrivare a breve.