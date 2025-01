Brevetti bagnini e stagione turistica 2025, Foscolo (Lega): “Trovata soluzione rapida”

“La Lega dalla parte delle imprese turistiche e balneari, già vessate da direttiva Bolkestein e imposizioni della Ue. Abbiamo depositato in Parlamento un emendamento al ‘Milleproroghe’ che consentirà ai bagnini di rinnovare il proprio brevetto, in vista della prossima stagione estiva. Un atto importante e un aiuto concreto, anche per le aziende e i lavoratori della Liguria, che auspico sia condiviso da tutte le forze politiche per garantire la continuità del regolare servizio di assistenza sulle spiagge o nelle piscine delle nostre strutture ricettive”.

Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“La Lega sul territorio e a livello nazionale ha promosso e portato avanti con gli operatori del settore un proficuo lavoro che ha permesso di trovare una soluzione rapida per intervenire a favore del comparto che aveva bisogno di garanzie per programmare l’offerta della stagione turistica 2025. Ringrazio la deputata Giorgia Andreuzza e i nostri rappresentanti al Senato che si sono fatti portavoce di questa istanza, presentando l’emendamento”, conclude Foscolo.