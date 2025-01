Testico, inaugurato il nuovo percorso pedonale di Poggio Bottaro

Ripristino della pavimentazione con utilizzo della pietra locale, nuovo impianto di illuminazione pubblica a pavimento e implementazione dei sottoservizi, questi i principali interventi realizzati per riqualificare un percorso pedonale della frazione Poggio Bottaro di Testico.

Un’opera complessiva da 200mila euro, di cui 180mila finanziati dalla Regione Liguria, che questa mattina è stata inaugurata dall’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, dal sindaco Lucia Moscato e dalla sua amministrazione.



"Una riqualificazione strategica che garantirà la rivitalizzazione di un’intera borgata con un ritorno importante per i residenti, ma anche per i tanti turisti stranieri che qui hanno una seconda casa – dice l’assessore regionale Marco Scajola -. Abbiamo unito l’estetica, installando una nuova pavimentazione e una suggestiva illuminazione, alla funzionalità dell’opera che garantisce la creazione di una nuova rete di smaltimento delle acque piovane e un potenziamento di quella fognaria. 180mila euro di finanziamento da parte di Regione Liguria che testimoniano la grande attenzione riservata a tutti i Comuni della Liguria indistintamente, siano essi su costa o nell’entroterra come Testico e la sua frazione Poggio Bottaro. Quello inaugurato oggi è soltanto uno dei 34 interventi finanziati, attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana, in provincia di Savona dal 2021 a oggi. Complessivamente abbiamo investito circa 9 milioni di euro in questo territorio riqualificando piazze, edifici, vie e aree comuni che da anni attendevano risposte".



"Con i lavori di rigenerazione urbana nella frazione Poggio Bottaro, restituiamo ai cittadini una strada pedonale più bella e più sicura insieme ai sottoservizi completamente rinnovati e un' illuminazione pubblica prima non presente - aggiunge il sindaco Lucia Moscato-. Un ringraziamento alla Regione e all’assessore Marco Scajola per il sostegno economico e per aver creduto nel nostro progetto".