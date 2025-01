Domenica 26 gennaio si celebra la VI Domenica della Parola di Dio

La Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricata dal Papa di promuovere l’evento, ha messo a disposizione online un Sussidio liturgico-pastorale gratuito utile per vivere la Parola di Dio e la preghiera in comunità, in famiglia e personalmente. Il testo è scaricabile online in lingua italiana, sul sito www.evangelizatio.va . Si tratta di uno strumento che offre delle proposte di incontro con la Parola da sfruttare in comunità, in famiglia, nella vita quotidiana. Inoltre include articoli, meditazioni, testi per l’Adorazione e suggerimenti pastorali.