Auto contro il pilastro della galleria in via Vittime di Brescia: i vigili del fuoco estraggono il conducente

Questa notte, intorno alle 5 i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti in via Vittime di Brescia per un incidente stradale.

Il conducente di una vettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed é andato ad impattare contro il pilastro della galleria.

I Vigili del Fuoco, collaborando con il personale del 118 intervenuto, hanno posizionato il conducente sulla barella spinale e lo hanno estratto dal veicolo per il trasporto in ospedale.

Successivamente hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area dell'incidente.

Il ferito, un 49enne, è stato trasportato dalla Croce d'Oro di Albissola Marina, in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.