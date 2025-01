Bardineto piange il giovane Diego Carretto, aveva 39 anni

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Bardineto, lasciando tutti nello sgomento. Diego Carretto, 39 anni, è venuto a mancare prematuramente, probabilmente a causa di un malore. È stato trovato privo di sensi nella sua camera dalla sorella, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Croce Verde di Bardineto e l’automedica. A supporto delle operazioni è stato mobilitato anche l’elisoccorso. Nonostante gli sforzi dei sanitari, purtroppo, non è stato possibile salvargli la vita.

Diego, così come la sua famiglia, era una persona molto conosciuta e stimata in paese. Lavorava presso la Demont di Millesimo, dove era apprezzato da colleghi e amici per la sua dedizione al lavoro e il suo carattere gentile.

"Un dolore atroce - commenta il sindaco Mario Basso - era un bravissimo ragazzo che si faceva voler bene da tutti. La sua passione era la caccia, ed era conosciuto da tutti". Lascia il padre Giuseppe, la mamma Sandra e la sorella Viviana.

I funerali si terranno lunedì 27 gennaio alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Bardineto.