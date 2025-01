Ad Andora la decima giornata dello studente: 60 studenti meritevoli premiati dal Comune

Studenti diplomati delle Medie e delle Superiori di Andora premiati per meriti scolastici. Ad Andora è una tradizione che ieri pomeriggio, sabato 25 gennaio, si è rinnovata nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro, affollata di studenti per la decima edizione della “Giornata dello Studente”.

Si tratta di una iniziativa ideata nel 2014 dal sindaco Mauro Demichelis e che ha visto coinvolte complessivamente più di 100 persone tra ragazzi, insegnanti e famiglie, in un pomeriggio di festa e congratulazioni per le eccellenze dei ragazzi andoresi che hanno ricevuto un assegno di merito e una pergamena.

“Andora festeggia i suoi ragazzi e li premia con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio – dichiara il s indaco Mauro Demichelis – Risultati che non passano inosservati e che ci auguriamo siano di sprone anche agli altri ragazzi che si preparano alla maturità e all’esame di terza media”.

"I ragazzi che ho avuto l’onore di premiare rappresentano il futuro di Andora; si sono dimostrati seri e capaci nei loro studi, impegnandosi un centimetro alla volta per raggiungere questi traguardi – sottolinea il Vice Sindaco Daniele Martino – Sono giovani andoresi che ci rendono orgogliosi di appartenere alla nostra Comunità”.

In collaborazione con il Lions Club “Andora-Valle del Merula”, guidato dal presidente Fabio Cavallo, hanno ricevuto un encomio e un buono per l’acquisto di materiale scolastico anche i ragazzi di seconda media che si sono distinti nel concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace”, curato dalle professoresse Barbara Bogliolo e Valentina Molli.