"Alla ricerca dell'Uomo ragno", a Pietra la festa di Mauro Repetto: "In Liguria per me è come essere a casa" (VIDEO)

Scanzonato e divertente, proprio come il grande pubblico ha iniziato a conoscerlo da giovanissimo. Mauro Repetto, il biondino degli 883, nonostante il tempo trascorso è sempre lui. In tour in teatro con lo spettacolo "Alla ricerca dell'Uomo ragno", porta sul palco uno show che lui stesso definisce una festa, trasmettendo quell'irrefrenabile voglia di saltare e ballare al ritmo delle canzoni che per molti hanno segnato un'epoca: è andata così anche venerdì scorso al "Moretti" di Pietra Ligure, dove Savonanews lo ha incontrato.

"Una festa con 3/4 generazioni che vengono qui per ballare, cantare, ridere" spiega il diretto interessato, pur tenendo conto che con "Gli anni" qualche lacrimuccia potrebbe scendere: "È l'ultima canzone che abbiamo fatto assieme io e Max...". Lacrime di emozione però, perchè citando un vecchio amico come Jovanotti, "È qui la festa" con "scorpacciate di canzoni degli 883" e le vicende "di questi due menestrelli di Pavia", Max e Mauro, nella corsa alla consegna di una cassetta "al Conte Claudio Cecchetto".

Da idoli dei più giovani a vero e proprio mito, una consacrazione tanto imponente quanto inattesa: "Eravamo due spettatori e in un certo qual modo lo siamo ancora adesso - racconta Repetto - due spettatori che hanno la licenza di andare sulla scena. Ci siamo divertiti a passare il tempo a scrivere delle canzoni in cui ci trovavamo e abbiamo scoperto che milioni di persone si trovavano in queste canzoni. Ma era un passatempo, niente di più".

Il grande successo e poi le strade con Max Pezzali che si sono divise: "Non lo rimpiango perché era la cosa più facile per me - confessa con grande sincerità Mauro - si fanno sempre le cose più facili. Per me in quel momento era più facile seguire un sogno, che avevo tra l'altro con Max: tutti e due avevamo questo 'American Dream', che adesso fa ridere e non esiste più". Dal sogno a stelle e strisce a quello tricolore di oggi: "Abitando a Parigi ho voglia d'Italia: sono affetto da Italian Dream".

Show in Liguria, in quella che è anche la terra del Festival di Sanremo. E qui riaffiorano i ricordi di gioventù con Pezzali "cercando di beccare Jovanotti che cantava Vasco, cercando di beccare Cecchetto che però era come Robert De Niro: era impossibile da raggiungere". "Dormivamo a Finale Ligure dai miei genitori e poi facevamo dei tentativi in 'Y10' fino a Sanremo", mai dentro l'Ariston (vissuto da protagonista nel dicembre scorso con lo spettacolo attualmente in tour ndr) ma riuscendo entrare al mitico "Nabila, dove tutti quelli che facevano il Festival di Sanremo andavano festeggiare - il ricordo con entusiamo - noi riuscivamo a entrare, ma poi guardavamo da lontano e basta". E sulla suggestione di una reunion a Sanremo con Max: "Andiamo soprattutto in birreria assieme... Magari un'altra volta".

Il legame con la Liguria è di quelli forti: "Sono nato a Genova, le mie zie abitano ancora a Sampierdarena, tutte le estati le ho passate qui - continua Repetto - la Liguria per me è una mamma, mia sorella ha una casa a Borgio Verezzi, per me qui è un essere a casa".

Per chiudere, ancora uno sguardo al passato. "La canzone alla quale sono legato particolarmente? Penso che 'Con un deca' sia veramente il road movie pavese provinciale per eccellenza, sia un western movie della Provincia, di queste persone che sono due cowboy, due menestrelli, con un deca in due che cercano di far benzina per non restare a piedi". "Una metafora - conclude colui che per gli amici di Pavia è stato e continua a essere "Flash" - due che cercano un sogno per non restare a terra".