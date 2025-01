Pietra, Giorno della Memoria, Medaglia d’Onore del Presidente Mattarella a Fiorenzo Vignati

“Questa mattina, nel 80esimo anniversario della ricorrenza del Giorno della Memoria, istituito in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di concentramento, nella Sala Conferenze del Palazzo del Governo – Prefettura di Savona, ho avuto l’onore di affiancare il Signor Prefetto della Provincia di Savona Dottor Carlo De Rogatis nella cerimonia di consegna, nelle mani dei figli Gilberto e Fabrizio, della Medaglia d’Onore concessa dal Presidente della Repubblica al nostro concittadino Signor Fiorenzo Vignati, deportato e internato nei lager nazisti”.

Lo ha scritto in una nota il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Celebriamo il Giorno della Memoria per rinnovare insieme il ricordo dalla Shoah e commemorare, con Fiorenzo Vignati e tutti i cittadini pietresi deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti cui l’anno scorso abbiamo voluto dedicare una targa a perenne memoria, tutte le vittime dell’Olocausto – continua De Vincenzi – E’ una giornata importante e dall’alto contenuto civile per testimoniare, riflettere e conservare, soprattutto nella prospettiva formativa delle giovani generazioni, la memoria storica di un periodo oscuro e tragico della storia del nostro Paese e dell’Europa. Una giornata per non dimenticare mai e per ricordare sempre”, conclude il sindaco.