Albissola, addio a Anna Maria Sciaccaluga dello storico mobilificio

Albissola in lutto per la morte di Anna Maria Sciaccaluga all'età di 90 anni.

Una vera e propria colonna portante per il commercio albissolese con la sua omonima storica attività di vendita di mobili sull'Aurelia in Corso Baldovino Bigliati portata poi avanti dal figlio Gianni. Da anni un'attività punto di riferimento nel savonese per la vendita di articoli per la casa.

Lascia il marito Mario, i figli Gianni e Roberto, la nuora Cristina, le nipoti Giorgia e Francesca e tutti i parenti.

Il funerale si svolgerà oggi, lunedì 27 gennaio alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di N.S. della Concordia ad Albissola Marina.