Un Weekend tra Erbe e Sapori all'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga

L'Osteria del Tempo Stretto di Albenga vi invita a immergervi nel mondo delle erbe spontanee con un weekend indimenticabile. Nei giorni 1 e 2 febbraio, l'Herbaria Forager e GAE Liguria Laura Brattel, insieme al team dell'Osteria, vi guiderà alla scoperta delle proprietà benefiche e dei mille usi delle erbe spontanee.

Sabato 1 febbraio

Ore 17:00 - 19:00: I rimedi della nonna con le erbe aromatiche: Un viaggio alla scoperta dei segreti delle nostre nonne, imparando a preparare semplici rimedi naturali per il benessere del corpo e della mente.

A seguire: Degustazione di un aperitivo a base di erbe aromatiche, selezionato dalla barlady Ottavia Castellaro dal suo nuovo libro "Aromatiche da bere".

Cena: Un menù degustazione creato dalla chef Cinzia Chiappori interamente dedicato alle erbe aromatiche. La selezione dei vini è a cura dalla sommelier Ais Miranda Moroni.

Il tutto a €38 a persona

Domenica 2 febbraio

Ore 10:00 - 12:00:

Le erbe spontanee del prebuggiun. Laura Brattel vi guiderà nel vasto mondo delle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione.



Seguirà un pranzo a base di erbe spontanee, per soddisfare anche i palati più raffinati.

Lezione e pranzo al costo di €38 a persona.



Ore 16:00 - 18:00:

L'ora della tisana: Un momento di relax con una selezione di tisane calde preparate da Laura Brattel e dolci realizzati dalla Pastrychef Silvia Milazzo. Imparerete a preparare infusi, decotti e macerati, scoprendo le proprietà di ogni erba.

Il costo per la merenda è di €20

Perché partecipare?

Imparare: Scoprirai le proprietà benefiche delle erbe spontanee e i loro mille usi in cucina, per la cura della persona e per il benessere della casa.

Gustare: Degusterai piatti creativi e originali, realizzati con ingredienti freschi e genuini, e abbinati a vini selezionati.

Rilassarti: Trascorrerai un weekend immerso nella natura, lontano dallo stress quotidiano, imparando a rallentare i ritmi e a goderti le piccole cose.

Non perdere questa occasione unica!

Prenota il tuo posto chiamando Cinzia al 392-6221924, Miranda al 339-3054033 e Laura al 349-6762020



L'Osteria del Tempo Stretto ti aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.