Villanova d’Albenga ricorda Andrea Schivo, Giusto fra le Nazioni, nell’80esimo anniversario della sua morte

Domani, mercoledì 29 gennaio, Villanova d’Albenga celebra il ricordo di Andrea Schivo, nato nel 1895 nel borgo ligure e riconosciuto come Giusto tra le Nazioni per il suo eroismo e la sua umanità durante la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia commemorativa, in occasione dell'80esimo anniversario della morte del villanovese Schivo, avrà luogo presso il Salone dei Fiori a partire dalle 10, con un programma che coinvolgerà anche i bambini della scuola elementare.

Dopo il saluto del sindaco Pietro Balestra, il Teatro della Tosse di Genova proporrà un monologo sulla vita di Andrea Schivo, seguito da letture e mostre librarie curate dalla biblioteca intercomunale, incentrate sulla Giornata della Memoria. Alle 11, nella chiesa di Santa Caterina, verrà celebrata una Santa Messa officiata dal parroco don Fabio Bonifazio.

La figura di Andrea Schivo rappresenta un esempio straordinario di coraggio e integrità morale. Durante il suo servizio come agente di custodia a San Vittore, tra il 1943 e il 1944, non esitò a rischiare la propria vita per portare cibo ai detenuti ebrei, tra cui bambini incarcerati dalle SS. Questo gesto di compassione gli fu fatale: scoperto dalle autorità naziste, fu arrestato e deportato prima nel lager di Bolzano, poi nel campo di concentramento di Flossenbürg, dove trovò la morte il 29 gennaio 1945.

La sua vicenda, rimasta a lungo nell’oblio, riemerse grazie a documenti d’archivio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano e alle testimonianze di ex detenuti e colleghi. Nel 2006, Andrea Schivo è stato ufficialmente riconosciuto Giusto tra le Nazioni, con l’intitolazione di un albero nel Viale dei Giusti a Yad Vashem, Gerusalemme, e con la Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L’evento di domani, aperto alla cittadinanza villanovese, non solo commemora un eroe, ma invita a riflettere sull’importanza della memoria e sul valore universale della solidarietà umana. Villanova d’Albenga, orgogliosa delle radici di Schivo, rinnova il suo impegno nel tramandare questa storia alle nuove generazioni, affinché il suo sacrificio non venga mai dimenticato.