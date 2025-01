Consiglio delle Autonomie Locali liguri, per il savonese eletti Roberto De Andreis, Massimo Paoletta e Alberto Passino

Sono i sindaci di Nasino Roberto De Andreis e di Massimino Massimo Paoletta, insieme al presidente del Consiglio comunale di Albenga Alberto Passino i tre amministratori eletti dalle Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Consigli Comunali per rappresentare la Provincia di Savona al Consiglio delle Autonomie Locali liguri.

Si tratta dell'organo, previsto dalla Costituzione, di consultazione e di confronto tra la Regione e le Autonomie locali, che esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali, e che esprime pareri e osservazioni su progetti di legge e atti di programmazione generale, la cui segreteria tecnica è curata da Anci.

De Andreis, Paoletta e Passino andranno dunque ad accompagnare il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente del Consiglio comunale savonese Francesco Lirosi, già componenti di diritto del CAL.

L’elezione, avvenuta oggi pomeriggio a Savona, nella sala del Consiglio della Provincia, alla presenza del Presidente Pierangelo Olivieri, del Vicepresidente Andrea Castellini e del Segretario generale del CAL Pierluigi Vinai, si è svolta in due fasi. Hanno votato per primi i Sindaci e in seguito i Presidenti dei Consigli comunali.

Con l’elezione dei rappresentanti savonesi si chiude la stagione delle Assemblee elettive in regione, cominciata il 17 gennaio a Imperia e proseguita poi in Città metropolitana e La Spezia, che ha visto in totale la designazione di 16 nuovi Consiglieri del CAL tra i Sindaci e i Presidenti di Consigli comunali liguri (3 savonesi, 3 spezzini, 7 genovesi e 3 imperiesi), cui si aggiungono 14 componenti di diritto: i Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali dei 4 Comuni capoluogo, i Presidenti delle 3 Province, il Sindaco della Città metropolitana di Genova, il Presidente di Anci Liguria e il delegato Anci Liguria per le Province liguri.

L’organo con i suoi 30 Consiglieri s’insedierà alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari entro il mese di marzo.