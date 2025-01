Trasporti, 10 milioni di euro di fondi in più per il trasporto pubblico locale e agevolazioni per l’acquisto di nuovi bus

Ammontano a 10 milioni di euro i fondi aggiuntivi che Regione Liguria destinerà al trasporto pubblico locale. Di questi, 6,5 milioni andranno al servizio su gomma e i restanti 3,5 a quello su ferro.

Con il passaggio conclusivo in Consiglio Regionale, dopo quelli già avvenuti in Giunta e Commissione consiliare su proposta dell’assessore regionale competente Marco Scajola, è stata ufficialmente approvata la ripartizione dei 6,5 milioni di euro di risorse aggiuntive destinate al trasporto su gomma. Questo importante finanziamento, previsto dal 2024 e per i prossimi anni, andrà a sommarsi ai 117 milioni di euro che Regione erogherà alla Città metropolitana e alla Province Liguri.

Per la suddivisione territoriale saranno usate nuove percentuali derivanti dall’applicazione di criteri atti a riequilibrare la distribuzione delle risorse tra i diversi ambiti, tra questi vi sono: la peculiarità dei territori di confine internazionale; la distribuzione della popolazione residente al 1° gennaio 2024 in funzione della distanza dal capoluogo di provincia; il differenziale delle percentuali storiche tra gli ambiti extraurbani.

«Andiamo a ripartire 10 milioni di euro di risorse aggiuntive incrementando così il supporto, già molto significativo, della Regione a tutte le province liguri in materia di trasporto pubblico locale – dichiara l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola - Al ferro saranno riservati 3,5 milioni, mentre altri 6,5 andranno alla gomma. Grazie a questi fondi le aziende del tpl che operano in Liguria potranno migliorare sensibilmente i propri servizi a favore dei lavoratori, ma soprattutto dell’utenza. Abbiamo inoltre prorogato, per il biennio 2025-2026, la possibilità di anticipare, come ente regionale, il 50% degli investimenti per l’acquisto di nuovi autobus con somme certificate e rendicontate dalle aziende. L’anticipazione regionale garantirà maggiore copertura finanziaria e liquidità alle stesse. Con questo duplice provvedimento dimostriamo l’assoluta vicinanza della Regione Liguria ai territori e alle esigenze dei cittadini che quotidianamente si spostano utilizzando gli autobus e che meritano un costante aumento del livello del servizio. Confidiamo di poter contare presto su ulteriori risorse aggiuntive da destinare interamente a questo scopo».