Al via la campagna #LaViolenzaNonPrendeIlTreno!. Orsa Ferrovie Liguria: "Non si tratta di episodi isolati, ma di una vera emergenza"

Gli attivisti di tutte le sigle sindacali si sono riuniti presso la stazione di Genova Principe per lanciare un messaggio forte e chiaro: #LaViolenzaNonPrendeIlTreno!

Questa campagna di sensibilizzazione denuncia l'escalation di episodi di violenza che ha ormai raggiunto livelli inaccettabili. Solo nel 2024, oltre 800 aggressioni fisiche sono state registrate, senza contare le minacce e gli insulti quotidiani subiti dal personale ferroviario.

“Non si tratta più di episodi isolati: la violenza sui treni è una vera emergenza. I lavoratori del settore e i viaggiatori non possono più essere lasciati soli di fronte a questa ondata di aggressioni. La sicurezza non è un lusso, è un diritto! Ogni giorno, i nostri colleghi rischiano la propria incolumità mentre garantiscono un servizio essenziale al Paese. Le istituzioni e le aziende di trasporto devono assumersi la responsabilità di proteggere chi lavora e chi viaggia. È necessario potenziare i presidi della Polizia Ferroviaria (Polfer) e garantire una presenza più capillare del personale di sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni. La carenza di risorse è un problema che non può più essere ignorato, soprattutto durante le fasce orarie più critiche. Chiediamo un rafforzamento delle misure sanzionatorie per chi si rende responsabile di atti di violenza negli ambienti ferroviari, affinché tali episodi non restino impuniti. Chiediamo inoltre un impegno concreto da parte di tutte le imprese del settore nella costituzione di parte civile nei procedimenti per aggressione ai danni del personale. È fondamentale implementare soluzioni strutturali come l'installazione di tornelli per un maggiore controllo degli accessi, parallelamente, è necessaria l’introduzione di misure legislative mirate, come l’estensione del Daspo anche per il trasporto ferroviario", commentano da Orsa Ferrovie Liguria.

"Dal 28 gennaio al 4 febbraio 2025, nelle principali stazioni italiane verranno distribuiti volantini informativi e spille simboliche, per sensibilizzare l'opinione pubblica e richiedere misure immediate e concrete per fermare questa escalation di violenza. La campagna #ViolenzaNonPrendeIlTreno non è solo una denuncia, ma un richiamo all'azione: basta violenza! Non deve più esserci spazio per aggressioni, minacce e insicurezza sui treni italiani".

"Invitiamo tutti, cittadini, viaggiatori e rappresentanti dei media, a unirsi a noi per chiedere un cambiamento reale e duraturo. Facciamo sentire la nostra voce!", concludono da Orsa Ferrovie Liguria.