Gestione rifiuti all'Ospedale San Paolo di Savona: confronto con SeaS sul servizio aggiuntivo

La gestione dei rifiuti all’interno dell’Ospedale San Paolo di Savona è al centro di un confronto con SeaS. Attualmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, materiale riciclabile e spazzamento delle aree interne è garantito dalla società SEA-S. Questa gestione ha comportato un costo aggiuntivo per ASL2, stimato in circa 70.000 euro annui (IVA esclusa), in aggiunta alla tassa sui rifiuti già corrisposta all’ente comunale.

In un incontro tra le parti, SEA-S si è detta disponibile a presentare alla ASL 2 un progetto di massima, per arrivare ad un successivo accordo con il Comune di Savona e la ASL 2, per la gestione dei rifiuti urbani del San Paolo di Savona, accogliendo i rilievi evidenziati dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e mantenendo uno standard qualitativo del servizio non inferiore all’attuale, con particolare riferimento alle specifiche esigenze igienico-sanitarie dell’area ospedaliera.