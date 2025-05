L’Italia non è un Paese per mamme: si fanno pochi figli e sempre più tardi

Mamme italiane sempre più vecchie? Certo, a queste condizioni provate a fare meglio… L’ultimo rapporto Istat ci dice che le donne diventano madri sempre più tardi: nel 2024 l’età media al parto si attesta a 32,6 anni (+0,1 in decimi di anno sul 2023).

Altro dato: in Italia le donne fanno pochi figli, o non ne fanno proprio. Con 1,18 figli per donna nel 2024 viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526mila bambini a fronte dei 370mila del 2024 (-2,6% rispetto al 2023).

Ma continuiamo con i dati: cresce la speranza di vita in Italia che nel 2024 è pari a 83,4 anni, quasi 5 mesi di vita in più rispetto al 2023. Calano anche i decessi (651mila), il 3,1% in meno sul 2023. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, è quindi ancora fortemente negativo (-281mila). Spiace dirlo, ma si muore di più e si nasce di meno. Ergo, le città stanno invecchiando a vista d’occhio.

Ma quali sono le cause di questi numeri? Niente di sorprendente. Partiamo prima di tutto dal lavoro, dove si rileva ancora un gap di genere molto forte. L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) ci rivela che le donne guadagnano in media 7mila euro annui in meno degli uomini per gli impieghi full-time, 3mila per i part-time. Per scelta o per necessità sono ancora moltissime le donne che scelgono di licenziarsi per occuparsi dei figli.

Non solo per il lavoro, ma anche perché non hanno vissuto bene l’esperienza del primo parto. Le neo mamme soffrono anche i primi mesi di accudimento del neonato, nei quali evidentemente non hanno abbastanza sostegno e supporto. Insomma: qui se non si fa qualcosa di concreto non ci saranno più mamme da festeggiare. Triste, ma vero.