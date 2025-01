Un altro camion “incastrato” a Erli: più di un’ora per sbloccare la strada (VIDEO)

Un camion è rimasto incastrato per l’ennesima volta a Erli, sulla strada statale 582. È accaduto lunedì intorno alle 17.

Un autotreno proveniente dall’est Europa ha praticamente bloccato il tratto che attraversa Erli, a causa del cantiere che restringe la carreggiata pochi metri dopo il ristorante “Da Lisetta”.

L’autista è stato costretto a una lunga e complicata manovra di inversione, che ha coinvolto, come di consueto, anche il piazzale del ristorante. Nonostante l’intervento tempestivo di Anas e polizia, l’operazione ha richiesto oltre un’ora,

“È un disagio continuo –– spiega il titolare del ristorante Alberto Delfino -. Ogni volta dobbiamo spostare le auto per permettere ai camion di fare manovra e il selciato del piazzale viene danneggiato dalle ruote dei mezzi pesanti. E ovviamente non possiamo rivalerci su nessuno”.

Secondo Delfino, la segnaletica posta da Anas per vietare il transito ai mezzi pesanti è a norma di legge, ma poco efficace, poiché “gli autisti sono spesso stranieri, non comprendono l’italiano e per Google Maps la strada risulta comunque percorribile. Serve un intervento della Provincia o della Prefettura, l’unico ente che potrebbe davvero risolvere questo problema. Così non possiamo andare avanti”, conclude.

I disagi sono una conseguenza dei lavori di palificazione necessari per la messa in sicurezza del tratto stradale che aveva subito ingenti danni durante le alluvioni degli anni passati.