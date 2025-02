Parco eolico ad Altare, la consigliere Scotti: "Una moratoria su tutti i progetti eolici sul territorio comunale"

Continua a restare argomento principale del dibattito politico amministrativo di Altare l'installazione di nuovi impianti eolici sul territorio comunale.

Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi con il sindaco Briano, è ancora la consigliere di minoranza Rita Scotti a intervenire sull'argomento: "In questi giorni il Comune ha cercato di sminuire la mia mozione e la raccolta firme sostenendo che il problema delle pale eoliche fosse già stato risolto con una delibera di Giunta. Ma attenzione: stanno confondendo (volontariamente?) due progetti diversi" afferma.

"Il primo progetto prevede l'installazione di aerogeneratori nel Comune di Quiliano: su questo, la Giunta di Altare ha espresso parere contrario. Bene, ma… Il secondo progetto riguarda invece il nostro territorio di Altare. Ed è qui che la Giunta non ha preso alcun provvedimento concreto - spiega - La mia mozione chiede una moratoria su tutti i progetti eolici, con particolare attenzione a quelli che impattano direttamente sul nostro Comune. Quindi no, non è un’iniziativa inutile! Anzi, senza un’azione chiara rischiamo di trovarci le pale eoliche nel nostro territorio senza nemmeno aver detto la nostra".

"Per questo stiamo organizzando una raccolta firme: per far capire alla maggioranza che i cittadini vogliono essere ascoltati e che servono atti concreti, non post su Facebook per confondere le idee - conclude -. Nei prossimi giorni vi aggiornerò su dove poter firmare. Restiamo uniti per difendere Altare".