“Promuoviamo il Tricolore”, a Carcare la 17^ edizione della festa del Lions Club Valbormida

Si è svolto presso venerdì scorso presso l’Istituto Comprensivo di Carcare il Service “Promuoviamo il Tricolore” fiore all’occhiello del Lions Club Valbormida, giunto ormai alla 17^ edizione.

"La Festa del Tricolore è un momento di patriottismo e orgoglio nazionale. È anche un’opportunità per riflettere su come la bandiera accomuni il popolo italiano nei princìpi di uguaglianza, fratellanza e giustizia - spiegano dal distretto valbormidese - Il Lions Club Valbormida ha voluto sottolineare agli alunni come il nostro Tricolore rappresenti il simbolo più bello della libertà conquistata dai nostri martiri sui campi di battaglia, messaggera di pace dei nostri militari nelle missioni all’ estero".

Numerose autorità hanno presenziato alla cerimonia, a testimonianza dell’importanza della giornata: Comandante Alessandro Carle in rappresentanza dei Stazione dei Carabinieri di Carcare; Sostituto Commissario Fabrizio Kovacic in rappresentanza della Polizia Stradale di Carcare; Comandante Luca Pignone in rappresentanza della Polizia Locale di Carcare; Ispettore capo Postiglione Antonio ed Assistente capo Aldanese Nicola in rappresentanza Polizia Penitenziaria; Luogotenente Cristiano Panelli per la Guardia di Finanza di Cairo Montenotte; Sindaco di Carcare Rodolfo Mirri; Consigliere con delega all'istruzione Adriana Frumento per il comune di Altare; Sindaco di Mallare Flavio Astiggiano; Il Vicesindaco Roberto Musetti e il Consigliere con delega all'istruzione Elisa Morena per il comune di Pallare; Dirigente del Liceo Calasanzio Dott.ssa Maria Morabito.