Carcare, modifiche alla viabilità sulla Sp 61 per lavori al viadotto autostradale

La Provincia di Savona informa che, per consentire il completamento degli interventi sul viadotto autostradale sovrastante la Sp 61 “del Ponte della Volta”, si rende necessaria l’adozione di modifiche temporanee alla viabilità nel Comune di Carcare.

In particolare, nel tratto compreso tra il km 0+300 e il km 0+350, verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, da oggi, martedì 22 luglio, a giovedì 31 luglio, nella fascia oraria 08:00 – 19:30. Le limitazioni non saranno continuative, ma verranno applicate solo nei giorni in cui si svolgeranno effettivamente i lavori.

La misura è indispensabile per garantire la sicurezza durante l’esecuzione degli interventi e tutelare l’incolumità degli utenti della strada, data la momentanea riduzione della carreggiata.