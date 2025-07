Dego, successo per l'edizione 2025 del Palio dei Rioni (FOTO)

Per chi ancora non lo conoscesse, il Palio è nato nel 2012 dall’idea di un gruppo di amici: dividere il paese in sette rioni che si sfidano in una gara goliardica (chi riesce a mangiare più velocemente una tira da 50 cm), accompagnata da una vivace sfilata di carri allegorici. Nel tempo, l’iniziativa è cresciuta grazie all’affetto e alla passione dei partecipanti, che ogni anno danno vita a carri sempre più spettacolari, costumi originali e coreografie travolgenti. Tutto rigorosamente autocostruito nel corso dell’anno.