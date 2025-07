Cairo, prove statiche sulla Sp 36: ponte sul Bormida chiuso per una mattina

La Provincia di Savona comunica che mercoledì 23 luglio, dalle ore 9:30 alle 12:00, sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare lungo la Sp36 "Bragno - Ferrania", nel territorio comunale di Cairo Montenotte, in corrispondenza del km 0+340.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di prove di carico statiche sul ponte che attraversa il fiume Bormida, lungo corso Stalingrado. Le operazioni, che prevedono la sosta controllata di autocarri sulla carreggiata, non consentono di garantire condizioni di sicurezza adeguate per la circolazione veicolare in entrambe le direzioni.

La circolazione sarà quindi interrotta esclusivamente nella fascia oraria indicata, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove.