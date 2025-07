Bormida, scontro frontale tra auto: sette donne ferite, tre in codice giallo

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Bormida, intorno alle 15. Due auto si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di sette giovani donne, cinque su una vettura e due sull’altra.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: la Croce Bianca di Carcare, la Croce Rossa di Magliolo e di Millesimo, la Croce Azzurra di Calizzano, oltre all’autoinfermieristica India. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.

Tre ragazze sono state trasportate in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità, mentre le altre quattro in verde. Sono state accompagnate negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure.