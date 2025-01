Luoghi del Cuore FAI, il gruppo "Impegno per Finale" lancia l'appello: "Votiamo per promuovere la nostra bellezza"

Un’opportunità per esprimere l’affetto verso i luoghi più amati d'Italia ma anche per cercare di sostenerli economicamente in caso di successo. E' ciò che consente l'iniziativa "I Luoghi del Cuore" del FAI (il Fondo per l'Ambiente italiano), giunta quest'anno alla sua ventesima edizione.

Fino al prossimo mese di aprile ci sarà l'opportunità per tutti di esprimere un proprio voto non solo in una selezione di luoghi censiti dal FAI stesso, ma anche aggiungendone altri. Su Finale, in particolare, sono già diverse le possibilità di esprimere una preferenza.

Ed è quanto invita a fare il gruppo consiliare "Impegno per Finale", lanciando un appello: "Partecipando a questa ormai nota iniziativa, è possibile promuovere la bellezza del nostro territorio e i suoi monumenti. Inoltre, il premio in denaro messo in palio dal FAI consente di tutelare con opere o interventi il luogo del cuore qualora dovesse classificarsi a livello nazionale nei primi posti della classifica. Per questo vogliamo lanciare un appello ai nostri concittadini a votare sul sito Candida e vota i tuoi Luoghi del Cuore | FAI i luoghi del finalese che ognuno ha a cuore"

Al momento, il luogo del cuore finalese più votato è il Castel Govone, al 655esimo posto della classifica nazionale, ma sono molti i luoghi inseriti nel censimento, dal Borgo Saraceno di Varigotti a Palazzo Ricci o al Sentiero del Pellegrino.