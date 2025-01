Non rientra in albergo: turista disperso ad Alassio, ricerche in corso

Un uomo di 70 anni, originario di Bergamo, è scomparso ad Alassio, dove alloggiava presso l'Hotel Adler.

L'allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle 22:00, quando la responsabile del gruppo di viaggio lo ha contattato telefonicamente per chiedergli dove si trovasse. L'uomo ha riferito che stava rientrando in albergo, ma successivamente non è stato più possibile raggiungerlo.

Preoccupata, la capogruppo è uscita per cercarlo nel luogo indicato, senza però riuscire a trovarlo. Le ricerche sono attualmente in corso e coinvolgono i vigili del fuoco, la Protezione civile e le forze dell'ordine locali. Il mezzo UCL è stato posizionato nel parcheggio del PalaAlassio. Mobilitato anche l'elicottero.