Piaggio Aero, Cgil Savona: "60 licenziamenti e non un parola dalla Regione, imbarazzante e preoccupante"

"La Regione Liguria dov’è? Non una parola rispetto alla notizia dei 60 licenziamenti! Credevamo aver visto tutto con l’amministrazione regionale precedente, latitante su ogni vertenza industriale, ma il silenzio di questi giorni è imbarazzante". Così, attraverso una nota stampa, la Cgil Savona interviene sulle ultime notizie relative al futuro di Piaggio Aerospace.

"Imbarazzante e preoccupante al tempo stesso visto che tra poco saremo chiamati tutti , e quindi anche la regione Liguria, a confrontarci con la nuova società, con un nuovo piano industriale – si spera – e con idee chiare da parte del territorio – tutto il territorio – perché la Liguria, e soprattutto Savona non si può più permettere di perdere un solo posto di lavoro nel comparto industriale e più in generale manifatturiero" continua Pasa.

"In Piaggio Aerospace semmai c’è necessità di assumere e non di licenziare, c’è necessità di mettere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori attualmente occupati e formarne e riqualificarne degli altri, così come è fondamentale avere uno sguardo rivolto ai lavoratori che attualmente sono occupati nello stabilimento della LaerH di Albenga, senza il lavoro e le conoscenze dei quali, di aerei non se ne possono costruire".

"Lo ribadiamo per l’ennesima volta - concludono dalla Cgil savonese - serve immediatamente un confronto con i Ministeri interessati e con la società Baykar per conoscere gli investimenti, le attività, gli occupati, e più in generale il Piano Industriale che necessariamente, almeno per noi, deve essere utile al rilancio industriale della Società e per aumentare i livelli occupazionali oggi presenti in azienda. E non il contrario".