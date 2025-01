Mondo della cultura in lutto, è mancato Max Giusio, grande amico di Alassio

E' mancato all'ospedale Maria Vittoria di Torino Massimo (per gli amici Max) Giusio, esponente della cultura e protagonista sempre presente negli eventi di spettacolo. Già colonna portante del "Salone del Libro" nella Città della Mola, lavorando dietro le quinte, era un vero amico della nostra Riviera Ligure di Ponente (in particolare tra Alassio, Andora e Borghetto), dove non mancava di prestarsi per la presentazione di libri o per moderare incontri. E' stato anche consulente organizzativo del Concorso "Il + Bello d'Italia" nella manifestazione organizzata da Silvio Fasano per oltre 30 anni.

Uno stuolo di amici lo piange da tutta Italia. Uno di questi Edoardo Raspelli, noto giornalista enogastronomico, che lo ricorda così: "Non aveva parlato a nessuno dei suoi problemi di salute. Caro amico, caro grande Max! Gli volevo bene, lo stimavo e gli ero anche riconoscente. Era la persona più colta che abbia mai conosciuto: la storia, la geografia, il latino, il greco e le loro letterature. Conoscitore profondo dei codici (era laureato in giurisprudenza). Poi mi aveva portato ai concorsi di bellezza, come quello di Silvio Fasano ad Alassio, e mi aveva spinto a cantare, mentre lui mi accompagnava al pianoforte. Il Teatro di Milano, don Gnocchi, la famosa bocciofila sotto la Mole Antonelliana, il buon ristorantino accanto al pontile sul laghetto torinese. Nella sede del Museo Nazionale della Croce Rossa. Gli incontri di beneficenza con gli anziani ospiti della Villa Paradiso di Alassio... Non lo dimenticherò mai".

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, lo ricorda come "grande amico di Alassio. La sua prematura scomparsa ci ha lasciati sorpresi e dispiaciuti profondamente".

Classe 1961, aveva perso la mamma Clara poco prima del Natale scorso, lascia i fratello Aldo. Da tutta Italia giungono messaggi di cordoglio.