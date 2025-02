A Torino l'ultimo saluto a Max Giusio, grande amico di Alassio

Oggi Torino ha dato l’ultimo saluto a Massimo Giusio, per gli amici Max, figura di spicco nel mondo della cultura e dello spettacolo. Presenza costante nei grandi eventi di spettacolo, Giusio si è spento nei giorni scorsi all’ospedale Maria Vittoria, lasciando un vuoto nel panorama culturale italiano e tra i numerosi amici che lo stimavano.

La sua salma è stata accompagnata prima alla Bocciofila Madonna del Pilone, per un ultimo momento di raccoglimento, e poi a Vinchio d’Asti, dove riposerà nella tomba di famiglia. Il rito ha avuta una prima parte civile seguita poi da quella religiosa cristiano-ortodossa ,officiata dal primate d'Italia mons. Filippo Ortenzi, giunto appositamente da Roma. Al microfono si sono alternati per l'ultimo saluto amici artisti, collaboratori, scrittori, cantanti. Per il Comune di Torino ha parlato il consigliere di maggioranza Domenico Carretta, unitamente al saluto del consigliere regionale di maggioranza Silvio Magliano.

Massimo Giusio è stato scrittore e ricercatore, avvocato, criminologo e vittimologo, teologo, esperto di simbologia e di esoterismo, ma anche uomo “dietro le quinte” del Salone del Libro di Torino e, infine, Vescovo torinese della Chiesa Ortodossa Italiana.

Legato profondamente alla Riviera Ligure di Ponente, in particolare ad Alassio, Andora e Borghetto, non mancava mai di prestarsi per la presentazione di libri e la moderazione di incontri culturali. La sua esperienza lo ha portato a collaborare anche come consulente organizzativo del Concorso "Il + Bello d’Italia" (per sue disposizioni in vita, sulla sua bara è stata deposta proprio una fascia di quella manifestazione), curato da Silvio Fasano con il quale aveva da trent'anni stretto un'amicizia.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti tanti amici e colleghi. Tra loro, il giornalista Edoardo Raspelli (presente alla cerimonia), che ha voluto ricordarlo con parole di affetto e stima: "Non aveva parlato a nessuno dei suoi problemi di salute. Caro amico, caro grande Max! Gli volevo bene, lo stimavo e gli ero anche riconoscente. Era la persona più colta che abbia mai conosciuto: la storia, la geografia, il latino, il greco e le loro letterature. Conoscitore profondo dei codici (era laureato in giurisprudenza). Poi mi aveva portato ai concorsi di bellezza, come quello di Silvio Fasano ad Alassio, e mi aveva spinto a cantare, mentre lui mi accompagnava al pianoforte. Il Teatro di Milano, don Gnocchi, la famosa bocciofila sotto la Mole Antonelliana, il buon ristorantino accanto al pontile sul laghetto torinese. Nella sede del Museo Nazionale della Croce Rossa. Gli incontri di beneficenza con gli anziani ospiti della Villa Paradiso di Alassio... Non lo dimenticherò mai".

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, lo ha ricordato come "grande amico di Alassio. La sua prematura scomparsa ci ha lasciati sorpresi e dispiaciuti profondamente".

Classe 1961, Massimo Giusio aveva affrontato di recente un altro dolore: la perdita della madre Clara, scomparsa poco prima del Natale scorso. Lascia il fratello Aldo, insieme a una schiera di amici e colleghi che continueranno a ricordarlo.