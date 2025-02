Albenga, Fratelli d’Italia in piazza a sostegno delle forze dell’ordine

Prende il via anche ad Albenga la campagna di sensibilizzazione di Fratelli d’Italia a sostegno delle forze dell’ordine. Sabato 1 febbraio dalle 9 in piazza del Popolo, si terrà una raccolta firme. Una mobilitazione che parte sotto uno slogan chiarissimo: “Basta aggressioni contro le forze dell’ordine”.

Gli ultimi fatti di cronaca hanno acceso i riflettori su un clima di odio nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza a dir poco preoccupante. Le manifestazioni avvenute in tutta Italia sono un segnale negativo per l’ordine pubblico e Fratelli d’Italia ha deciso di scendere in campo, con forza, a sostegno degli uomini e delle donne in divisa, impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini.

“Dopo Alassio, anche Albenga scende in piazza a sostegno delle forze dell’ordine, dimostrando vicinanza a chi ogni giorno mette in pericolo la propria vita per proteggere la nostra - afferma Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia ingauno -. Ormai è acclarato che ci sono forze politiche che vedono nelle forze dell’ordine un nemico da abbattere. Noi, come sempre, ci schieriamo con le donne e gli uomini in divisa”.