"Via i cantieri dalla A10 nel Ponente in occasione del Festival di Sanremo". Dalla Lega la proposta ad Autofiori

Stop ai cantieri sulle autostrade del Ponente ligure durante la settimana del Festival di Sanremo, ossia dal 10 al 16 febbraio.

Arriva dal presidente della III Commissione consiliare regionale dedicata alle Attività produttive, il consigliere della Lega Armando Biasi, la proposta per evitare il riproporsi dei pesanti disagi visti in passato in tale occasione.

“In occasione dello scorso Festival di Sanremo abbiamo assistito a lunghe code e a un traffico congestionato inaccettabili, che hanno reso a dir poco difficile la viabilità e l'accesso al Ponente ligure per residenti e turisti - afferma in una nota il consigliere del Carroccio - Non possiamo permettere che la stessa situazione si possa ripetere anche quest’anno”.

“È fondamentale che, in vista di uno degli eventi liguri più importanti a livello nazionale e internazionale, i concessionari autostradali riducano l’impatto dei cantieri in corso sospendendo temporaneamente i lavori durante i giorni del Festival e liberando le corsie - rimarca il consigliere regionale - L’evento di Sanremo è un’occasione unica per la Liguria, ma per valorizzarla ed evitare che la nostra regione faccia ulteriori brutte figure a causa dei cantieri infiniti e del caos autostrade è essenziale garantire un flusso e una circolazione regolari del traffico, evitando ulteriori pesanti disagi. Non possiamo permetterci che questa situazione, per cui i liguri sono vittime da anni, rovini ancor di più l'immagine della nostra meravigliosa regione” conclude.