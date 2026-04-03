Asl 2, Case della Comunità aperte anche nelle festività di Pasqua

Saranno operative anche durante le festività pasquali, su tutto il territorio ligure, le Case della Comunità, presidi fondamentali della sanità territoriale: l’obiettivo è garantire assistenza anche nei giorni festivi e prefestivi per bisogni di salute a bassa e media complessità.

Rivolgersi alle Case della Comunità consente di ricevere assistenza per numerose situazioni cliniche e assistenziali, tra cui, ad esempio, medicazioni, rimozione punti, febbre, mal di gola, piccoli traumi, dolori articolari o addominali lievi e punture di insetto.

"L’invito ai cittadini – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è quello di imparare a conoscere e utilizzare sempre di più questi presidi di prossimità, in particolare durante i periodi festivi. Le Case della Comunità sono un punto di riferimento vicino a casa per i bisogni di salute a bassa e media complessità. I cittadini troveranno disponibile, ad accesso diretto e senza prenotazione, il medico di medicina generale. Per le situazioni tempo-dipendenti, invece, resta fondamentale il ricorso ai servizi di emergenza-urgenza garantiti dai Pronto soccorso".

"Il ponte delle festività pasquali sarà uno stress test per il nostro sistema sanitario regionale – sottolinea il direttore generale Marco Damonte Prioli –. Le Case della Comunità di tutta la Liguria saranno un punto di riferimento per i bisogni di salute a bassa e media complessità. Saranno aperte tutti i giorni, h24, quelle denominate “hub”, mentre le strutture “spoke” garantiranno apertura il sabato dalle 8 alle 20. Una risposta concreta di prossimità, utile anche ad alleggerire la pressione sui Pronto soccorso".

Case della Comunità aperte nelle vacanze di Pasqua nell'Asl 2

• Casa della Comunità hub Finale Ligure, via della Pineta 6: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Albenga, via Martiri della Foce 40: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Cairo, corso Martiri della Libertà 30: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità spoke Pietra Ligure, via XXV Aprile 38: dalle 8 alle 20 sabato 4 aprile

• Casa della Comunità spoke Vado Ligure, via della Costa 1: dalle 8 alle 20 sabato 4 aprile

Questa mattina si è tenuto, nella Sala della Trasparenza, il convegno “La salute dell’uomo: prevenzione e innovazione in urologia”, dedicato all’approfondimento e al confronto sui temi della prevenzione e della salute maschile.

"A fronte del successo ottenuto negli scorsi weekend con le attività dedicate alla salute della donna, da sabato 11 aprile apriamo le porte alla prevenzione maschile nei fine settimana, grazie alla collaborazione dei medici del sistema sanitario regionale impegnati in campo urologico, che ringrazio fin d’ora per l’impegno – commenta Monica Calamai, direttore generale di ATS Liguria –. Si tratta di una nuova serie di appuntamenti ad accesso diretto con gli specialisti, dove grande attenzione sarà rivolta alla prevenzione del tumore alla prostata e dei problemi oncologici ai testicoli, che, purtroppo, nel quadro generale presentano un’alta incidenza. Gli uomini sono più difficili da intercettare rispetto alle donne e meno inclini alla prevenzione: queste iniziative sono realizzate proprio per educare alla prevenzione, fare informazione e favorire controlli regolari per determinate fasce d’età sensibili".