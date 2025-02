Parco Eolico Valle Chiappa: il dibattito si infiamma, Scajola chiede un incontro alla Tozzi Green

Nella serata di oggi si è svolto un incontro presso la Provincia di Imperia, con la partecipazione dei sette sindaci del Golfodianese, del primo cittadino di Andora Mauro Demichelis, del presidente dell’Amministrazione provinciale Claudio Scajola, e dei tecnici della Provincia imperiese. Al centro del confronto il progetto del Parco Eolico Valle Chiappa, un'iniziativa che ha suscitato dibattiti e divisioni tra le amministrazioni locali.

Il presidente Scajola, che aveva già espresso una posizione di cauta apertura riguardo al progetto, ha ribadito la necessità di un’approfondita valutazione tecnica. Non avendo informazioni dettagliate sul progetto, ha invitato i rappresentanti della società Tozzi Green, promotrice dell'iniziativa, a un incontro con la Provincia, fissato per mercoledì 12 febbraio nel pomeriggio. "Quando paghiamo la bolletta – aveva dichiarato Scajola – ci lamentiamo perché è troppo cara. Quando cerchiamo di produrre energia, ci lamentiamo perché bisogna mettere degli impianti. È certo che bisogna fare una programmazione dove gli impianti vadano a conciliarsi con l’ambiente senza deturparlo".

Il progetto in questione prevede la costruzione di sette generatori eolici alti 180 metri, con una potenza complessiva di 29,4 MW. Il valore complessivo dell’investimento è di oltre 47 milioni di euro. Oltre alle turbine, il piano prevede la realizzazione di nuove strade larghe fino a 8 metri per garantire l'accesso, insieme ad opere di adeguamento della viabilità esistente, e piazzole di 3.000 metri quadrati per ogni generatore. Inoltre, sarà costruita una sottostazione elettrica e un cavidotto per il collegamento delle turbine alla rete elettrica.

Il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Filippo Scola, ha sollevato preoccupazioni. Scola che guida il fronte degli amministratori contrari al progetto, ha evidenziato il rischio per la sostenibilità ambientale e la possibile compromissione del paesaggio. "Quale sarebbe il prezzo per il territorio?", ribadisce , sottolineando le implicazioni che l'infrastruttura potrebbe avere sul paesaggio e sull'ecosistema della zona.

La questione del Parco Eolico Valle Chiappa si inserisce in un contesto più ampio di discussioni a livello provinciale che comprende anche il Parco Eolico dei Monti Moro e Guardiabella su come affrontare la sfida della produzione di energia rinnovabile, senza sacrificare la qualità del territorio e del paesaggio.