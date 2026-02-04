 / Attualità

04 febbraio 2026

Andora accende un cuore luminoso sul Belvedere Chiara Luce Badano

L’installazione resterà fino al 22 febbraio, regalando soprattutto di sera uno scenario suggestivo

Andora celebra l’amore in tutte le sue forme con un’installazione luminosa sul Belvedere Chiara Luce Badano: un grande cuore luminoso, pensato come cornice suggestiva per selfie e fotografie, con il mare sullo sfondo.

L’installazione resterà fino al 22 febbraio, offrendo a residenti e visitatori uno scenario particolarmente evocativo, soprattutto nelle ore serali, quando il cuore si illumina diventando un punto di richiamo visivo e simbolico.

Il sindaco Mauro Demichelis ha annunciato l’iniziativa anche sui social, postando una foto insieme al vice sindaco Daniele Martino, agli assessori Alexandra Allegrie Ilario Simonetta, al Presidente del Consiglio Flavio Marchiano e ai consiglieri Maria Teresa Nasi, Ndricim Aga.

"Andora ha acceso il suo cuore.  A due passi dal mare, un’installazione suggestiva che diventa cornice ideale per scatti romantici, momenti da condividere e ricordi da portare con sé. Perché l’amore ha tante forme e Andora le celebra tutte. Nel mese degli innamorati, mettetevi al centro del cuore" ha scritto il sindaco Mauro Demichelis, in un post su Facebook, a corredo di una foto,  sottolineando il valore simbolico dell’iniziativa e il forte impatto scenografico dell’installazione, particolarmente suggestiva di sera.

