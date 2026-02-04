Andora accende un cuore luminoso sul Belvedere Chiara Luce Badano

Andora celebra l’amore in tutte le sue forme con un’installazione luminosa sul Belvedere Chiara Luce Badano: un grande cuore luminoso, pensato come cornice suggestiva per selfie e fotografie, con il mare sullo sfondo.

L’installazione resterà fino al 22 febbraio, offrendo a residenti e visitatori uno scenario particolarmente evocativo, soprattutto nelle ore serali, quando il cuore si illumina diventando un punto di richiamo visivo e simbolico.

Il sindaco Mauro Demichelis ha annunciato l’iniziativa anche sui social, postando una foto insieme al vice sindaco Daniele Martino, agli assessori Alexandra Allegrie Ilario Simonetta, al Presidente del Consiglio Flavio Marchiano e ai consiglieri Maria Teresa Nasi, Ndricim Aga.

"Andora ha acceso il suo cuore. A due passi dal mare, un’installazione suggestiva che diventa cornice ideale per scatti romantici, momenti da condividere e ricordi da portare con sé. Perché l’amore ha tante forme e Andora le celebra tutte. Nel mese degli innamorati, mettetevi al centro del cuore" ha scritto il sindaco Mauro Demichelis, in un post su Facebook, a corredo di una foto, sottolineando il valore simbolico dell’iniziativa e il forte impatto scenografico dell’installazione, particolarmente suggestiva di sera.