Ai domiciliari viene trovato in possesso di droga: 47enne si giustifica davanti al Gip

Ha risposto alle domande del Gip Laura De Dominicis e del Pm Maddalena Sala fornendo la sua versione dei fatti.

Questa mattina al quinto piano del Tribunale di Savona è stato convalidato l'arresto di M.I., molto conosciuto a Savona, che era stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile domenica mattina nella sua abitazione nella zona della Darsena.

I militari avevano effettuato un controllo nell'abitazione dell'uomo sottoposto agli arresti domiciliari (era stato condannato sempre per possesso di droga) ma accorgendosi di un odore sospetto erano entrati all'interno e avrebbero trovato la sostanza stupefacente oltre ad un bilancino e materiale per il confezionamento. Il 47enne si è giustificato dicendo che nelle due ore concesse per uscire dai domiciliari avrebbe acquistato la droga in Piazza del Popolo. In quanto alle altre sostanze trovate in un'altra abitazione di sua proprietà ha sostenuto si trattasse di cannabis light. La stessa verrà comunque sottoposta ad un controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane.