Lo scrittore Andrea Vitali a Savona alla Ubik con "Il sistema Vivacchia. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò"

Torna alla Ubik di Savona uno degli autori più amati e venduti nel nostro Paese, vincitore di numerosissimi premi. Venerdì 7 febbraio alle ore 18, nei locali di Corso Italia, ci sarà l'incontro con lo scrittore Andrea Vitali e la presentazione del libro "Il sistema Vivacchia. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò", con l'introduzione di Renata Barberis.

Nuovo divertente e avvincente romanzo di Vitali, uno degli autori più amati e venduti nel nostro paese, vincitore di numerosissimi premi quali Bancarella, Hemingway, Campiello (sezione giuria), Merini, ecc. Protagonista il maresciallo Maccadò nella Bellano degli anni Venti. Un iscritto al partito fascista è accusato di un furto di carbone. Il fedelissimo Caio Scafandro spedisce quindi un telegramma alla federazione di Como perché procurino un avvocato come si deve che cavi dall'impiccio l'affiliato, e quindi salvi la faccia al Partito intero. Intanto i carabinieri, che hanno preso in carico la denuncia, assistono non senza divertimento all'evolversi della situazione...