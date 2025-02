Piaggio Aero, incontro con Baykar. Venzano (Fim Cisl Liguria): “Azienda pronta a investire su P180 e settore motoristico e per portare in Italia anche l'attività sui Droni"

"Ci sono stati presentati alcuni aspetti del piano industriale di Baykar per rilanciare la storica Piaggio AeroSpace e ci sono sicuramente molti aspetti positivi. C’è un progetto a cinque anni dove c’è l’interesse di investire e rilanciare gli asset di Piaggio con i suoi prodotti di punta e quindi due nuovi versioni del P180 per il mercato civile (VIP) e una versione per missioni speciali, e investimenti sul settore motoristico, per poter accogliere la produzione di parti e la manutenzione di nuovi motori per accogliere nuovo lavoro nel futuro. Così come le attività di manutenzione velivoli che devono ampliarsi esplorando le potenzialità di mercato". Così Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

"C’è una prima fase però che servirà per mettere in sicurezza l’azienda dal punto di vista finanziario - continua Venzano - e poi sono previsti ulteriori investimenti che comprendono le alte tecnologie con l’ingresso in Italia di nuovo lavoro nel settore di Baykar che porterà in Piaggio anche una linea di assemblaggio di Droni in previsione di nuove attività in sinergia con Leonardo".