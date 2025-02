Asl 2, Foscolo (Lega): “Condanniamo atti vandalici con insulti no-vax contro medici e infermieri”

“Ognuno può essere no-vax o pro-vax e pensarla come vuole sui vaccini, ma nel pieno rispetto di tutti gli altri. Non si possono insultare e accusare pesantemente i medici e gli infermieri che fanno il loro lavoro e, non dimentichiamolo, sono stati in prima linea durante l’emergenza coronavirus a difesa di tutti. Inoltre, non si possono compiere atti vandalici a danno della collettività e dei beni comuni”.

Lo ha dichiarato la capogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Sara Foscolo.

“Pertanto, condanniamo fermamente l’episodio avvenuto nelle scorse ore presso la sede dell’Asl 2 di via Collodi a Savona, durante il quale sono stati imbrattati i muri e alcune auto dell’Azienda sanitaria Savonese con scritte in vernice rossa contro i camici bianchi. Auspico che le Forze dell’ordine riescano a individuare gli autori di tale inaccettabile gesto – conclude -, anche a tutela e sicurezza di medici e infermieri”.